У Мексиці сталося виверження найактивнішого вулкана

У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана Попокатепетль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр з запобігання стихійних лих Мексики Cenapred.

Повідомляється, що за допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було виявлено майже 300 "видихів", що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низького вмісту золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонического землетрусу склала 1,4.

Крім того, було зафіксовано потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

Нагадаємо, Попокатепетль прокинувся і почав викидати попіл ще в кінці грудня. Вулкан є другим за величиною в Мексиці, розташований в 50 кілометрах від столиці країни - Мехіко.

Раніше в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії загинули декілька десятків чоловік. Під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. З них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.