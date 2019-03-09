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В Мексиці сталася стрілянина в нічному клубі, загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 22:00
В Мексиці сталася стрілянина в нічному клубі, загинули понад 10 осіб
Фото: місце події (twitter.com/enfasisnoticias)

Нападникам вдалося втекти

В мексиканському місті Саламанка в нічному клубі сталася стрілянина, що призвела до загибелі 14 людей, ще 5 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milenio.

Повідомляється, що атака сталася рано вранці. У клуб увірвалася група людей в капюшонах, де перебувало близько 20 осіб, і відкрили вогонь по відвідувачах.

На місце події швидко прибули правоохоронці, однак нападники встигли вибігти з клубу і втекти на автомобілі. В даний час поліція проводить розслідування події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Празі під час стрілянини у лікарні поранили 2 людини. Представник чеської поліції Ян Данек повідомив, що стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології, один з пацієнтів відкрив вогонь по людям, які перебували в палаті.

Нагадаємо, в Мексиці у прірву впав вантажівка з мігрантами, загинули понад 20 осіб. Генеральна прокуратура мексиканського штату Чьяпас повідомила, що на гірській дорозі злетів у прірву вантажівка, яка перевозила мігрантів з Центральної Америки, що призвело до загибелі 25 людей, ще 30 отримали поранення.

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