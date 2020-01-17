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У Мексиці стався вибух на фабриці піротехніки, є жертви

Новини » В світі     17.01.2020 - 23:06
У Мексиці стався вибух на фабриці піротехніки, є жертви
Скріншот (twitter.com/LNpoliciacasMXQ)

В результаті інциденту загинуло двоє людей, ще одна людина отримала сильні опіки

У центральній Мексиці на фабриці піротехніки стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

В результаті інциденту загинуло двоє людей. Чоловік, який перебував у будівлі, загинув на місці, госпіталізована жінка померла вже в лікарні.

Невизначена третя жертва вибуху отримала сильні опіки та перебуває у важкому стані.

Сусідній житловий район тимчасово евакуювали.

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі. В результаті вибуху загинули дві людини і постраждали вісім осіб, двоє з яких перебувають у критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.

Крім того, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес, недалеко від міста Барселона стався пожежа на хімічному заводі, в результаті якого жителів довколишніх районів евакуювали.

Додамо, що на авіабудівному заводі Beechcraft у місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Глава медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що одинадцять чоловік після пригоди госпіталізували, ще чотирьом надали допомогу на місці.

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