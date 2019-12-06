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У перестрілці при пограбуванні магазину в США загинули четверо людей

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 07:08
У перестрілці при пограбуванні магазину в США загинули четверо людей
Фото: стрілянина у США (скрін/miamiherald.com)

Грабіжники намагалися сховатися на викраденому авто

Четверо людей загинули внаслідок перестрілки, що виникла після пограбування ювелірного магазину. Про це передає РБК-Україна з посиланням на газету The Miami Herald.

Як повідомили в поліції, стрілянина з викраденням машини і захопленням заручника сталася у місті Корал-Гейблс. Відомо, що двоє чоловіків вчинили невдалу спробу пограбувати ювелірний магазин.

Однак незабаром грабіжникам довелося ховатися від поліції, тому вони викрали вантажну машину компанії експрес-доставки UPS. Також вони взяли водія у заручники.

Намагаючись втекти, грабіжники відкрили вогонь у бік поліцейських, які почали погоню за нападниками. В результаті перестрілки загинули заручник і чоловік, який став свідком нападу. Також поліцейські застрелили нападників.

Нагадаємо, раніше 5 грудня в США сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил в бухті Перл-Харбор. В результаті дві людини загинули. Один постраждалий був госпіталізований.

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