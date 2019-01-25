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У Мексиці невідомий намагався захопити в заручники більше 40 дітей

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 23:58
У Мексиці невідомий намагався захопити в заручники більше 40 дітей
Фото: місце події (Televisa)

Чоловік, який перебував у стані сп'яніння, увірвався на територію навчального закладу

У Мексиці сталася спроба захоплення заручників в одній з шкіл району Баія де Бандерас у штаті Наяріт на заході Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Televisa.

Як повідомляється, після переговорів з владою, які тривали близько трьох годин, зловмисник зажадав принести йому дві дози метамфетаміну, однак пізніше погодився на кілька пляшок пива

Як зазначається, невідомий, який перебував у стані сп'яніння, увірвався на територію навчального закладу і викрав кілька ножів на кухні.

Разом з тим, жодна дитина від дій зловмисника не постраждала. Затриманий був переданий у розпорядження співробітників прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число загиблих в результаті вибуху бензопроводу в мексиканському місті Тлауелильпан зросло до 107 осіб.

В результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці, за останніми даними, загинули 85 осіб.

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