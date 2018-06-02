У Мексиці невідомі застрелили 6 поліцейських

Злочинці під'їхали до пропускного пункту і відкрили вогонь по правоохоронцях

У Мексиці в місті Саламанка (штат Гуанахуато) невідомі застрелили шістьох співробітників поліції. Про це повідомляє місцеве видання Excelsior.

За інформацією газети, перестрілка сталася близько 11:40 за місцевим часом (19:40 за Києвом) на одному з контрольно-пропускних пунктів міста.

До пункту пропуску під'їхав автомобіль з невідомими, які відкрили вогонь по правоохоронцях.

П'ять поліцейських загинули на місці, ще один помер у шпиталі.

Влада штату розшукує злочинців.

Нагадаємо, 29 травня в Мексиці в північно-східному штаті Тамауліпас невідомі до смерті побили журналіста національної щоденної газети Excelsior, тіло Гектора Гонсалеса виявили в столиці штату Сьюдад-Вікторія. Загиблий став третім репортером, якого вбили в Мексиці за останні три тижні.

Насильство щодо працівників ЗМІ в Мексиці сягнуло критичного рівня, минулого року в країні вбили 12 журналістів.