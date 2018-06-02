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Интервью

В Мексике неизвестные застрелили 6 полицейских

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 07:57
Фото: мексиканская полиция (facebook.com/tvn24.pl)
Фото: мексиканская полиция (facebook.com/tvn24.pl)

Преступники подъехали к пропускному пункту и открыли огонь по правоохранителям

В Мексике в городе Саламанка (штат Гуанахуато) неизвестные застрелили шестерых сотрудников полиции. Об этом сообщает местное издание Excelsior.

По информации газеты, перестрелка произошла около 11:40 по местному времени (19:40 по Киеву) на одном из пропускных пунктов города.

К пункту пропуска подъехал автомобиль с неизвестными, которые открыли огонь по правоохранителям.

Пять полицейских погибли на месте, еще один умер в госпитале.

Власти штата разыскивают преступников.

Напомним, 29 мая в Мексике в северо-восточном штате Тамаулипас неизвестные до смерти избили журналиста национальной ежедневной газеты Excelsior, тело Гектора Гонсалеса обнаружили в столице штата Сьюдад Виктория. Погибший стал третьим репортером, которого убили в Мексике за последние три недели.

Насилие в отношении работников СМИ в Мексике достигло критического уровня, в прошлом году в стране убили 12 журналистов.

 

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Теги публикации: полиция, перестрелка, Мексика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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