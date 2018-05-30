Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Мексиці на смерть побили журналіста

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 06:53
Фото: вбитий журналіст (diario19)
Фото: вбитий журналіст (diario19)

Невідомі до смерті побили журналіста національної мексиканської щоденної газети Excelsior

В Мексиці в північно-східному штаті Тамауліпас невідомі до смерті побили журналіста національної щоденної газети Excelsior. Про це інформує Reuters.

Вбитий журналіст став третім репортером, якого вбили в Мексиці за останні три тижні.

Генеральний прокурор Тамауліпас заявив, що тіло Гектора Гонсалеса виявили в столиці штату Сьюдад-Вікторія.

Насильство щодо працівників ЗМІ в Мексиці досягло критичних рівнів. У минулому році в країні вбили 12 журналістів.

Серед тем, якими займався Гонсалес - питання безпеки в Тамауліпасі.

Мексика є однією з найбільш небезпечних країн у світі для журналістів.

Нагадаємо, у Києві 29 травня вбили журналіста Аркадія Бабченко.

Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Йому приходили повідомлення з погрозами в Facebook.

Він працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR.

Вбивство Бабченко є усвідомленим злочином, - журналіст Складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка
Теги публікації: журналисты, Мексика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос ": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top