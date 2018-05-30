У Мексиці на смерть побили журналіста

Невідомі до смерті побили журналіста національної мексиканської щоденної газети Excelsior
В Мексиці в північно-східному штаті Тамауліпас невідомі до смерті побили журналіста національної щоденної газети Excelsior. Про це інформує Reuters.
Вбитий журналіст став третім репортером, якого вбили в Мексиці за останні три тижні.
Генеральний прокурор Тамауліпас заявив, що тіло Гектора Гонсалеса виявили в столиці штату Сьюдад-Вікторія.
Насильство щодо працівників ЗМІ в Мексиці досягло критичних рівнів. У минулому році в країні вбили 12 журналістів.
Серед тем, якими займався Гонсалес - питання безпеки в Тамауліпасі.
Мексика є однією з найбільш небезпечних країн у світі для журналістів.
Нагадаємо, у Києві 29 травня вбили журналіста Аркадія Бабченко.
Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Йому приходили повідомлення з погрозами в Facebook.
Він працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR.