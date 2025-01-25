Мексика отказалась принимать самолет с депортированными из США, - Reuters

Мексика не захотела принимать самолет, который депортирует мигрантов из США. Страна отклонила просьбу администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что военные самолеты США 24 января совершили два рейса в Гватемалу с около 80 мигрантами на каждом борту. Однако США не смогли реализовать план посадки транспортного самолета C-17 в Мексике. Страна отказалась давать разрешение на посадку самолета.
Мигрантов депортируют военными самолетами, потому что это часть плана действий Пентагона на объявленное Трампом чрезвычайное положение.
Министерство иностранных дел Мексики в свою очередь заявило, что страна имеет "прекрасные отношения" с США, и сотрудничает в вопросах иммиграции, а мексиканцев принимает "с распростертыми объятиями".
Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение вдоль общей границы с Мексикой, туда направили дополнительно более тысячи военных.
Напомним, что программа массовых депортаций была одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Накануне в Белом доме заявили, что США начали депортацию нелегалов.
Трамп также подписал указ, запрещающий выдавать документы об американском гражданстве детям, рожденным на территории США от родителей, которые либо незаконно находятся в США, либо в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином. Однако пока этот указ Трампа временно заблокировал суд.
Как сообщает издание The New York Times, в США приостановили ряд программ для приема иммигрантов. Это, в частности, касается и украинских беженцев.
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