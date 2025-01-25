Мексика отказалась принимать самолет с депортированными из США, - Reuters

Отмечается, что военные самолеты США 24 января совершили два рейса в Гватемалу с около 80 мигрантами на каждом борту. Однако США не смогли реализовать план посадки транспортного самолета C-17 в Мексике. Страна отказалась давать разрешение на посадку самолета.

Мигрантов депортируют военными самолетами, потому что это часть плана действий Пентагона на объявленное Трампом чрезвычайное положение.

Министерство иностранных дел Мексики в свою очередь заявило, что страна имеет "прекрасные отношения" с США, и сотрудничает в вопросах иммиграции, а мексиканцев принимает "с распростертыми объятиями".

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение вдоль общей границы с Мексикой, туда направили дополнительно более тысячи военных.