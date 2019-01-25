Мексика запропонувала організувати переговори між Мадуро і Гуайдо

Фото: Андрес Мануель Лопес Обрадор (Global Look Press/ZUMAPRESS/Antonio Nava)

На території Мексики можуть організувати майданчик для мирних переговорів між президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про готовність виступити посередником між конфліктуючими сторонами Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

За словами Обрадора, він готовий організувати на території Мексики майданчик для мирних переговорів між президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, щоб вирішити кризову ситуацію "без застосування сили і насильства".

Нагадаємо, США запросили засідання Радбезу ООН по ситуації у Венесуелі, яке може пройти 26 січня.

Напередодні міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що опозиція намагається здійснити державний переворот і узурпувати владу в країні.

23 січня Гуаїдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори. Мадуро, який переміг на минулих виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом. США, Канада, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали Гуаїдо тимчасовим президентом Венесуели. На підтримку Мадуро виступили Росія, Туреччина, Китай, а також Куба і Болівія.