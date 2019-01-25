Лідер опозиції Венесуели допускає амністію для Мадуро

Фото: Хуан Гуаїдо (twitter.com/jguaido)

Гуаїдо допускає амністію, якщо "Венесуелі повернуть демократію"

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуаїдо припускає можливу амністію для президента країни Ніколаса Мадуро і його союзників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Univision.

Гуаїдо, який проголосив себе "народним президентом", підкреслив, що Мадуро і його союзники можуть розраховувати на амністію у разі, якщо "Венесуелі повернуть демократію".

"В перехідні періоди такі речі відбуваються. Питання про амністію розглядається", - зазначив він.

Він також уточнив, що амністія буде доступна для всіх, хто готовий допомогти повернути Венесуелу до конституційного порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США запросили засідання Радбезу ООН по ситуації у Венесуелі, яке може пройти 26 січня.

Напередодні міністр оборони Венесуели Володимир Падріно заявив, що опозиція намагається здійснити державний переворот і узурпувати владу в країні.

23 січня Гуаїдо проголосив себе тимчасовим президентом і пообіцяв провести дострокові вибори. Мадуро, який переміг на минулих виборах, назвав опозиційного лідера неконституційним президентом. США, Канада, більшість країн Латинської Америки, а також ряд інших держав офіційно визнали Гуаїдо тимчасовим президентом Венесуели. На підтримку Мадуро виступили Росія, Туреччина, Китай, а також Куба і Болівія.