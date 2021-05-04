У Мехіко обвалився метроміст: що зараз відомо

Що сталося

У Мехіко під поїздом метро обрушився міст. Місцеві жителі заявили, що давно побоювалися обвалення, так як після землетрусу в 2017 році на опорах моста з'явилися тріщини.

Жертви катастрофи

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум заявила, що в результаті події загинули мінімум 23 людини, госпіталізовані 65 постраждалих, а всього більше 100 постраждалих. Серед загиблих є неповнолітні.

Місцеві повідомили, що в поїзді було досить багатолюдно - багато в цей час ще повертаються з роботи.

Наслідки аварії метромосту

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум заявила, що після обвалу метромосту буде проведена перевірка конструкцій всієї 12-ї лінії метро.

Проведення рятувальної операції на місці обвалення метромосту було непростим через загрозу падіння декількох вагонів метро, що зависли над землею. Наразі операція завершена. На місці працюють лікарі, співробітники правоохоронних органів, бійці Нацгвардії та військові.

Фото: у Мехіко впав метроміст (milenio.com)

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він назвав подію жахливою трагедією і закликав з'ясувати причини інциденту.