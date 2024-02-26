ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Механизмы мобилизации и бронирования должны разрабатываться в диалоге с бизнесом, - эксперт

Понедельник 26 февраля 2024 13:55
UA EN RU
Механизмы мобилизации и бронирования должны разрабатываться в диалоге с бизнесом, - эксперт Фото: механизмы мобилизации и бронирования должны разрабатываться в диалоге с бизнесом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Чтобы создать справедливую, оптимальную модель мобилизации и бизнеса, необходимо работать совместно с бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

"Пока мы говорим только о каких-то общих подходах, ведь конкретики нет. Есть отдельные заявления чиновников, но нет базового понимания, какой именно будет модель. Вы знаете подход Наталухи, он как квазиналог (инициатива по бронированию только для работников с зарплатами более 33 тыс. грн, - ред) Непублично от некоторых бизнес-ассоциаций поступали заявления, что в таком виде это не совсем приемлемая модель, но опять-таки вопрос остается - это ли дополнительная опция с точки зрения возможности расширения бронирования, или это будет просто замена бронирования?" - объяснил экономист.

Он отметил, что также нет решения о финансировании дополнительно мобилизованных бойцов - модели, которая была бы озвучена публично, до сих пор нет. Но любое принимаемое решение должно быть проведено в дискуссии с бизнесом.

"Сейчас идут попытки зондирования почвы, чтобы понять, куда двигаться. Сейчас в Верховной Раде сосредоточились на экономическом секторе - чтобы вычислить, какое количество людей должно быть забронировано для того, чтобы обеспечить необходимое количество мобилизованных. Но это очень сложные вещи. И без экономического расчета, без понимания, каким образом это будет происходить, это будет очень тяжело. Поэтому я подчеркиваю: такие имущественные модели или другой ценз, который может быть введен, должен быть обсужден с бизнесом для понимания четких правил", - подчеркнул Забловский.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным