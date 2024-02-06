Механизмы мобилизации не должны повлечь за собой паралич украинской экономики, - ЕВА

Поэтому, по убеждению ЕВА, законопроект о мобилизации должен быть заранее доработан, чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики.

"Важным является вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса. Сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. При этом экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса, для надлежащего функционирования экономики в стране важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не принадлежат к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины", - подчеркнули в ЕВА.

Там также напомнили о системе автоматического бронирования, которая недавно озвучивалась представителями правительства, и имела целью введение автоматического бронирования работников с учетом определенных критериев.

"Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - резюмировали в ЕВА.

Напомним, ранее в Кабмине предложили схему, согласно которой бронировать можно было только работников с зарплатой от 35 тыс. грн.