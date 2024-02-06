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Механізми мобілізації не мають спричинити параліч української економіки, - ЕВА

Фото: механізми мобілізації не мають спричинити параліч української економіки (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Ключовим завданням влади є створення збалансованих норм мобілізації, які можна виконати, та які не будуть паралізувати роботу частини країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації.

Тому, на переконання ЕВА, законопроект про мобілізацію має бути свідомо доопрацьований, аби не зупинити роботу країни і, зокрема, її економіки.

"Важливим є питання бронювання працівників для продовження роботи бізнесу. Наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно. При цьому, економічний сектор держави має працювати на повну задля забезпечення потреб держави та армії. Тож з метою формування балансу, задля належного функціонування економіки в країні, важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але в той же час активно працюють та сплачують податки до бюджету України", - наголосили в ЕВА. 

Там також нагадали про систему автоматичного бронювання, яка не так давно озвучувалась представниками уряду, та мала на меті запровадження автоматичного бронювання працівників з урахуванням певних критеріїв. 

"Така додаткова опція до вже передбачених інструментів бронювання критичних співробітників дозволить розширити категорію заброньованого працездатного населення, що матиме позитивний економічний ефект та дозволить як збалансувати економічну ситуацію в країні, так і створити додаткові надходження до бюджету на військові потреби країни", - резюмували у ЕВА. 

Нагадаємо, раніше у Кабміні запропонували схему, згідно з якою бронювати можна було б лише працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

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