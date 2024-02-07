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Механизм мобилизации должен быть разработан в диалоге с бизнесом, чтобы не разрушить экономику, - УСПП

Фото: механизм мобилизации должен быть разработан в диалоге с бизнесом, чтобы не разрушить экономику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Механизм мобилизации должен предусматривать тщательный экономический анализ каждого предприятия и оценку его деятельности, чтобы не создать дефицит кадров в стратегических областях и не разрушить экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Вопрос мобилизации необходимо решать в балансе с потребностями экономики и обороны государства. По каждому предприятию должен быть проведен очень глубокий технико-экономический анализ и общий поиск баланса - чтобы не разрушить экономику и не потерять те ресурсы, которые нам необходимы для победы над врагом", - подчеркнул Кинах.

Он убежден, что только анализ стратегического значения предприятия для жизнедеятельности Украины поможет найти оптимальное решение по мобилизации и бронированию необходимого количества специалистов.

"В условиях затяжной войны на истощение ресурсов враг целенаправленно разрушает наш экономический и человеческий потенциал. Поэтому нам необходимо максимально концентрировать все наши ресурсы и через эффективную политику укреплять устойчивость нашей экономики и восстанавливать финансовую самодостаточность. Поэтому крайне необходимо найти оптимальный баланс между потребностями обороны и потребностями реальной экономики. Ведь без экономического ресурса очень трудно обеспечить жизнедеятельность государства и победу над агрессором", - подчеркнул Кинах.

Напомним, ранее в Кабмине предложили схему, согласно которой бронировать можно было только работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

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Мобилизация в Украинебизнес