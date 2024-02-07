ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Механизм мобилизации должен быть разработан в диалоге с бизнесом, чтобы не разрушить экономику, - УСПП

Среда 07 февраля 2024 13:51
UA EN RU
Механизм мобилизации должен быть разработан в диалоге с бизнесом, чтобы не разрушить экономику, - УСПП Фото: механизм мобилизации должен быть разработан в диалоге с бизнесом, чтобы не разрушить экономику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Механизм мобилизации должен предусматривать тщательный экономический анализ каждого предприятия и оценку его деятельности, чтобы не создать дефицит кадров в стратегических областях и не разрушить экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха.

"Вопрос мобилизации необходимо решать в балансе с потребностями экономики и обороны государства. По каждому предприятию должен быть проведен очень глубокий технико-экономический анализ и общий поиск баланса - чтобы не разрушить экономику и не потерять те ресурсы, которые нам необходимы для победы над врагом", - подчеркнул Кинах.

Он убежден, что только анализ стратегического значения предприятия для жизнедеятельности Украины поможет найти оптимальное решение по мобилизации и бронированию необходимого количества специалистов.

"В условиях затяжной войны на истощение ресурсов враг целенаправленно разрушает наш экономический и человеческий потенциал. Поэтому нам необходимо максимально концентрировать все наши ресурсы и через эффективную политику укреплять устойчивость нашей экономики и восстанавливать финансовую самодостаточность. Поэтому крайне необходимо найти оптимальный баланс между потребностями обороны и потребностями реальной экономики. Ведь без экономического ресурса очень трудно обеспечить жизнедеятельность государства и победу над агрессором", - подчеркнул Кинах.

Напомним, ранее в Кабмине предложили схему, согласно которой бронировать можно было только работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине бизнес
NEWS
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
Горящая многоэтажка и воронка: фото и видео последствий обстрела Киева
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить