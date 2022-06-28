Медведєв погрожує Третьою світовою війною за спробу "посягнути" на Крим

За його словами, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО нічим Росії не загрожує, а ось нібито приєднання України до Альянсу "на порядок небезпечніше".

"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - заявив Медведєв.

Зазначимо, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева допустила, що повернення Криму, який наразі тимчасово окупований Росією, можливий і військовим шляхом, адже з 24 лютого підходи до цього питання змінилися.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією територією, включаючи Крим та сказав, на якому етапі це може статися.

Раніше допустили в український розвідці, що до кінця року ЗСУ можуть як мінімум зайти на територію тимчасово окупованого півострова.

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