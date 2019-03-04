Медведєв: Росія буде відкрита до діалогу з новим керівництвом України

Медведєв сумнівається, що Порошенко зможе вести переговори з керівництвом РФ

После выборов 2019 Российская Федерация будет открыта к диалогу с Украиной в случае избрания нового президента. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью одному из болгарских СМИ.

По его словам, Россия заинтересована в налаживании отношений с Украиной, однако на сегодня ситуация между странами "очень непростая". Он также отметил, что украинские политики используют российский фактор, чтобы "отвлечь внимание избирателей от провалов во внутренней политике".

"Складывается впечатление, что если бы не Россия, то Петру Порошенко, который баллотируется на второй срок, просто не о чем было бы говорить с людьми. Если он не может вести диалог со своим народом, то вряд ли сможет вести переговоры с руководством соседнего государства", - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что в Украине идет грязная избирательная кампания, и Россия не понимает, с кем можно договариваться.

"Но в любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано", - добавил Медведев.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы в Украине.