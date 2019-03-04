Медведєв: Росія буде відкрита до діалогу з новим керівництвом України

Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Медведєв сумнівається, що Порошенко зможе вести переговори з керівництвом РФ

Після виборів 2019 Російська Федерація буде відкрита до діалогу з Україною у разі обрання нового президента. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю одному з болгарських ЗМІ.

За його словами, Росія зацікавлена в налагодженні відносин з Україною, однак на сьогодні ситуація між країнами "дуже непроста". Він також зазначив, що українські політики використовують російський чинник, щоб "відвернути увагу виборців від провалів у внутрішній політиці".

"Складається враження, що якби не Росія, то Петру Порошенку, який балотується на другий термін, просто не було б про що говорити з людьми. Якщо він не може вести діалог зі своїм народом, то навряд чи він зможе вести переговори з керівництвом сусідньої держави", - зазначив Медведєв.

Він підкреслив, що в Україні йде брудна виборча кампанія, і Росія не розуміє, з ким можна домовлятися.

"Але в будь-якому випадку ми будемо поважати вибір наших сусідів, вибір українців. І будемо відкриті до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлено", - додав Медведєв.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Росія намагається втрутитися у вибори в Україні.