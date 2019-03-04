ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медведєв: Росія буде відкрита до діалогу з новим керівництвом України

Новини » Політика    04.03.2019 - 09:20
Медведєв: Росія буде відкрита до діалогу з новим керівництвом України
Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Медведєв сумнівається, що Порошенко зможе вести переговори з керівництвом РФ

Після виборів 2019 Російська Федерація буде відкрита до діалогу з Україною у разі обрання нового президента. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю одному з болгарських ЗМІ.

За його словами, Росія зацікавлена в налагодженні відносин з Україною, однак на сьогодні ситуація між країнами "дуже непроста". Він також зазначив, що українські політики використовують російський чинник, щоб "відвернути увагу виборців від провалів у внутрішній політиці".

"Складається враження, що якби не Росія, то Петру Порошенку, який балотується на другий термін, просто не було б про що говорити з людьми. Якщо він не може вести діалог зі своїм народом, то навряд чи він зможе вести переговори з керівництвом сусідньої держави", - зазначив Медведєв.

Він підкреслив, що в Україні йде брудна виборча кампанія, і Росія не розуміє, з ким можна домовлятися.

"Але в будь-якому випадку ми будемо поважати вибір наших сусідів, вибір українців. І будемо відкриті до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлено", - додав Медведєв.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Росія намагається втрутитися у вибори в Україні.

 

У Латвії активісти закликали звільнити українських політв’язнів
Новини України Дмитро МедведєвРосійська Федераціявыборы 2019
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся