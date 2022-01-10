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Медведчук залишиться під домашнім арештом. Суд продовжив запобіжний захід

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 12:44
Медведчук залишиться під домашнім арештом. Суд продовжив запобіжний захід Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Печерський районний суд Києва в черговий раз продовжив домашній арешт народному депутату від "Опозиційної платформи - за життя" Віктору Медведчуку. З урахуванням сьогоднішнього рішення він перебуватиме під цим запобіжним заходом вже 10 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його соратника Рената Кузьміна.

"Суддя Печерського суду м. Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців", - повідомив Кузьмін.

Зазначимо, граничний термін домашнього арешту для Медведчука закінчився ще у листопаді 2021 року за так званою "кримською справою", в якій він проходить обвинуваченим у державній зраді та замаху на розграбування надр на окупованому півострові.

Ця справа стосується розробки газового родовища "Глибоке" на шельфі Чорного моря. За версією слідства, Медведчук вступив у змову з російськими чиновниками для видобутку корисних копалин.

Нагадаємо, з жовтня 2021 року нардеп перебуває під цілодобовим арештом у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу, в якій його також звинувачують у державній зраді.

За "вугільною справою" вже дозволили затримати колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина, а на п'ятого президента Петра Порошенка чекають у Держбюро розслідувань для участі у слідчих діях.

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Віктор Медведчук Домашній арешт
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