Народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Його вже підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись джерело в правоохоронних органах та заяву генпрокурора Ірини Венедіктової.

Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора достеменно встановили причетність народного депутата України до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України. Період, який охоплюють ці діяння – кінець 2014 - початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, складають більше 200 млн гривень", - написала Венедіктова.

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: