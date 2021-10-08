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Медведчуку оголосили нову підозру

Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

Народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Його вже підозрюють у держзраді.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись джерело в правоохоронних органах та заяву генпрокурора Ірини Венедіктової.

Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

"Слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора достеменно встановили причетність народного депутата України до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України. Період, який охоплюють ці діяння – кінець 2014 - початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, складають більше 200 млн гривень", - написала Венедіктова.

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів,
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,
  • антиукраїнська діяльність.

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

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Віктор Медведчук