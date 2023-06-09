Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук

Национальная академия правовых наук сегодня, 9 июня, провела заседание. Общее собрание академии приняло решение о лишении статуса действующего члена предателя Виктора Медведчука.

Фото: Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук (t.me/Gryshyna_channel)

Следует отметить, что Медведчук является доктором юридических наук, профессором, а также академиком Международной Славянской академии и заслуженным артистом Украины.

Что известно о Медведчуке

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом оказалось, что предатель сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она является фигуранткой нескольких громких дел, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Также СБУ объявила Марченко в розыск.

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