Медведчук прокоментував кримінальну справу проти нього

Фото: Віктор Медведчук (Уніан)

За словами Медведчука, його позиція в питанні мирного врегулювання, повністю відповідає законам України

Лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук прокоментував підозри Генпрокуратури у держзраді і посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "112".

За словами Медведчука, його позиція в питанні мирного врегулювання, повністю відповідає чинному законодавству.

"Моя принципова позиція полягає в тому, що для мирного врегулювання ситуації на Донбасі потрібно запропонувати ті рішення, які закладені в основу Мінських угод, які необхідно реалізувати київській владі, але яка цього не робить. На з'їзді я заявив, що для вирішення цієї проблеми в першу чергу нам потрібно реалізувати комплекс заходів, які можуть вирішити ситуацію", - сказав Медведчук.

За його словами, "політичні репресії" щодо нього тривають протягом декількох років, в тому числі спроби порушити кримінальні справи.

Нагадаємо, генеральна прокуратура України внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК України і ч. 1 ст. 111 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і держзради. Виробництво було розпочато за зверненням нардепа від фракції "Народний фронт" Андрія Тетерука.

Як наголошується, Віктор Медведчук зробив заяву на партійному з'їзді 29 січня 2019 року у Києві, заявивши про необхідність утворення так званого автономного регіону Донбас з утворенням власного парламенту і уряду, а також про закріплення такого статусу у Конституції України.

Проголошення концепції освіти автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованій території всупереч Конституції і надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі і інформаційної підтримки.

РБК-Україна писало, що раніше глава держави Петро Порошенко назвав Медведчука представником президента РФ Володимира Путіна в Тристоронній контактній групі в Мінську.