Медведчук та Козак після завершення Революції гідності придбали нафтобізнес в РФ, - "Схеми"

За даними журналістів, офіційні документи кіпрських компаній свідчать, що 27 лютого 2014 року (день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками") родини Медведчука і Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тисяч доларів.

Як додають розслідувачі, також вони отримали під контроль 60% фірми "НЗНП Трейд", яка мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за 1 тисячу доларів.

Ці заводи належали російському мільярдерові Сергію Кислову.

На запити журналістів народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак не відповіли.

За оцінками розслідувачів, "Новошахтинський нафтопереробний завод" з 2014 року забезпечив бенефіціарів дивідендами у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, трейдер Proton Energy, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Нісан Моїсеєв, оголосив про припинення постачання нафтопродуктів в Україну. Рішення вступить у дію з 1 квітня. У листі Proton Energy, ймовірно, йдеться про арешт трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" і про обшуки в компанії Glusco Energy S.A., якій належить частина колишніх АЗС "Роснафти" в Україні.

Лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука називають бенефіціаром "ПрикарпатЗападтранса".