Медовый Спас 2025: красивые поздравления с Маковеем в стихах и открытках

Сегодня, 1 августа, православные верующие отмечают один из самых любимых праздников - Медовый Спас, известный также как Маковея. По новому церковному календарю, этот день знаменует освящение меда и мака, из которых потом хозяйки готовят вкусную выпечку.
РБК-Украина рассказывает об истории праздника, его традициях, а также предлагает красивые поздравления в прозе, стихах и открытках.
Ежегодно в августе мы отмечаем Маковея. Этот праздник имеет глубокие исторические корни, достигающие 166 года до Рождества Христова. В то время сирийский царь Антиох Эпифан пытался навязать языческие обряды в Иерусалиме. Он установил статую бога Зевса в храме и заставлял иудеев поклоняться ей.
Многие люди отказались от своей веры, но были и те, кто остался верен Богу. Законовед Елеазар и семь братьев Макавеев стали мучениками за свою непоколебимую веру, отказавшись поклоняться идолам. Они приняли мученическую смерть, а их мать Соломония также погибла после смерти своих сыновей. Именно в честь их подвига и был назван праздник Маковея.
Подвиг мучеников Маккавеев вдохновил Иуду Маккавея, который возглавил восстание против царя Антиоха. Это восстание привело к победе и восстановлению храма, что стало важным событием в истории еврейского народа.
Народное название праздника Маковея, вероятно, возникло из-за созвучности имени мучеников (Макавеев) со временем созревания мака. В этот день традиционно святят мед и мак, что символизирует щедрость природы и начало нового урожая. Одновременно с Медовым Спасом начинается и Спасовка - двухнедельный Успенский пост.
З Медовим Спасом! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки ж радості, скільки меду в банці, а кожен день приносив солодкі миті щастя та любові. Нехай Господь охороняє тебе від негод і допомагає знаходити радість у кожному дні!
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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті панує такий же затишок і гармонія, як у вулику, а кожен день буде наповнений солодкими моментами та теплом. Бажаю здоров’я і щастя, як меду в найбільшому вулику!
Что пожелать на Маковея (открытки: kartynka.top)
З Медовим Спасом! Бажаю тобі, щоб життя було таке ж солодке, як мед, а серце завжди знаходило втіху і радість. Нехай кожен день приносить нові успіхи та теплі спогади!
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З Медовим Спасом! Нехай кожен день буде наповнений радістю і щастям, як мед наповнює чашу. Бажаю, щоб в домі завжди панували любов і гармонія, а всі мрії здійснювались з легкістю.
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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай твоє життя буде таким же смачним і солодким, як мед, а сім'я - такою ж дружною і люблячою, як бджоли у вулику. Бажаю радості, здоров’я і щастя на кожному кроці!
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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений солодкими митями та радісними подіями. Нехай серце твоє буде наповнене теплом і любов’ю, а кожна мить приносить щастя!
Красивые поздравления на праздник Медового Спаса (открытки: vitay.in.ua)
Гарячий серпень, синій небокрай,
Духмяний запах меду і вощини.
Ми вдячні Господу за щедрий урожай,
І Спаський передзвін у небі лине.
Спасителю, прийми від нас уклін
За соти у бурштиновому соці,
Прийми молитву. Спаський передзвін
Воздасть хвалу врожаю в цьому році!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Маковей, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!..
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
Поздравляем близких с праздником Маковея (открытки: kartynka.top)
Свято добре і солодке
Час настав медок святить,
Все в житті хай буде гладко
І всіх Господь благословить!
***
Свято українське, Спас медовий!
Настав на радість людям!
Зібраний врожай садовий:
Мед на славу, смак-чудовий!
Зануримося в річку, море,
Змиємо з душ печаль земну!
Нехай сім’я не знає горя,
Віримо в благодать святу!
Поздравления к Медовому Спасу 2024 (открытки: kartynka.top)
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", "Гумореска".