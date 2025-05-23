Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2025 году: точные даты по новому календарю

Что такое Спас: объяснение ПЦУ

Согласно информации пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ), летом верующие отмечают ряд больших церковных праздников в честь Спасителя:

Изнесение честных древ животворящего Креста Господня;

Праздник, который называют "первым" Спасом (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа;

Праздник, который называют "вторым" Спасом (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа.

Праздник, который называют "третьим" Спасом (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Между тем в народной традиции эти три религиозных праздника довольно популярны под названиями "первого", "второго" и "третьего" Спаса (хотя являются совершенно разными по смыслу).

Украинцам объяснили, что народные названия этих праздников (где упоминаются мед, яблоки или орехи) "не должны закрывать главного" - что "все они посвящены нашему единственному Спасителю Господу Иисусу Христу".

То есть единственное, что между ними общего, - это фигура Спасителя Господа Иисуса Христа, в честь которого эти праздники установлены.

Отсюда и название - Спас.

"Первый", "второй" или "третий" Спас - названия условные, из-за очередности в календаре. Эти три православных праздника не связаны между собой ни хронологически, ни географически. Но прославляют единого Спасителя", - напомнили верующим.

Спас - праздник в честь Спасителя (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Почему на Спас в храм приносят те или иные продукты

Древняя традиция приносить в храм мед, а также плоды, созревающие в это время (яблоки, виноград, орехи и т.д.) существует для благодарности Богу за благословение урожаем.

"В молитве на освящение плодов звучат просьбы за здоровье тех, кто работал возле них", - объяснили в ПЦУ.

Учитывая это, верующих призывают:

помнить, что "все на этой земле - дар от Бога";

искренне благодарить Господа "за все его благодеяния";

не сводить празднование, не задумываясь, "только к освящению в церкви меда, фруктов или зелья".

Ведь Спас, "то есть Спаситель Господь наш Иисус Христос, не может быть медовым, яблочным, ореховым, хлебным или полотняным".

Традиция освящать плоды на Спас - благодарность Богу (скриншот: youtube.com/@pomisna-ocu)

Когда Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2025 году

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли с юлианского ("старого") на новоюлианский ("новый") церковный календарь.

Из-за этого даты всех непереходных праздников - с неподвижными датами - сместились на 13 дней раньше. Это касается и трех важных праздников, посвященных Спасителю.

Первый праздник - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня - в народе называют "первый" или Медовый Спас (другие названия - Маковея или Спас на воде).

Ранее этот день приходился на 14 августа, тем временем по новому церковному календарю верующие будут отмечать его в пятницу, 1 августа.

Медовый Спас - 1 августа (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Второй праздник - Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа - в народе называют "второй" или Яблочный Спас (другое название - Святой Спас).

Ранее этот день приходился на 19 августа, однако по новому церковному календарю верующие будут отмечать его в среду, 6 августа.

Яблочный Спас - 6 августа (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Третий праздник - Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа (убруса) Господа Иисуса Христа - в народе называют "третий" или Ореховый Спас (другие названия - Холодный, Хлебный или Холщовый Спас).

Ранее этот день приходился на 29 августа, тем временем по новому церковному календарю верующие будут отмечать его в субботу, 16 августа.

Ореховый Спас - 16 августа (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)