ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медогляд моряка Артеменко в РФ тривав дві години, - адвокат

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 19:45
Медогляд моряка Артеменко в РФ тривав дві години, - адвокат
Фото: поранені моряки Сорока, Артеменко, Ейдер (колаж РБК-Україна)

Адвокати наполягають на повному медичному обстеженні

У Російській Федерації провели формальний медичний огляд війскьковополоненого українського моряка Андрія Артеменко, який тривав дві години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова у Facebook

Адвокат наголошує, що такий підхід неприйнятний, тому сторона захисту буде вимагати повного обстеження українських моряків Артеменко, а також поранених військовополонених Андрія Ейдер і Василя Сороки.

"Стосовно пораненого військовополоненого Андрія Артеменка російська влада провели формальне обстеження стану здоров'я. Всього на дві години, для галочки. Такий підхід неприйнятний", - написав Полозов. 

Медогляд моряка Артеменко в РФ тривав дві години, - адвокат

Раніше уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження до лікарні.

Напередодні Москалькова відвідала українських моряків в СІЗО "Лефортово" і переконалася в тому, що трьом пораненим військовополоненим дійсно потрібна медична допомога.

РБК-Україна писало, що 14 лютого Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування.

Суд у РФ залишив під вартою 20 українських моряків Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ
Новини України морякиРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся