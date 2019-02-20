Медогляд моряка Артеменко в РФ тривав дві години, - адвокат

Фото: поранені моряки Сорока, Артеменко, Ейдер (колаж РБК-Україна)

Адвокати наполягають на повному медичному обстеженні

У Російській Федерації провели формальний медичний огляд війскьковополоненого українського моряка Андрія Артеменко, який тривав дві години. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова у Facebook.

Адвокат наголошує, що такий підхід неприйнятний, тому сторона захисту буде вимагати повного обстеження українських моряків Артеменко, а також поранених військовополонених Андрія Ейдер і Василя Сороки.

"Стосовно пораненого військовополоненого Андрія Артеменка російська влада провели формальне обстеження стану здоров'я. Всього на дві години, для галочки. Такий підхід неприйнятний", - написав Полозов.

Раніше уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження до лікарні.

Напередодні Москалькова відвідала українських моряків в СІЗО "Лефортово" і переконалася в тому, що трьом пораненим військовополоненим дійсно потрібна медична допомога.

РБК-Україна писало, що 14 лютого Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування.