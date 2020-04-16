Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 16 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,49 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,84 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,13 (27,12 - 15 квітня), продажу - 27,49 (27,48 - 15 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,24 (29,34 - 15 квітня), продажу - 29,84 (29,93 - 15 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,22 - 15 квітня), продажу 3,71 (3,74 - 15 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 16 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,32 гривень за долар, курс купівлі - 27,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 29,73 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 16 квітня довідковий курс на рівні 27,22 грн/долар, не змінивши його порівняно з 15 квітня (27,22 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,25 - 27,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% в 2021 році.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. У той же час 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні.