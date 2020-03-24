Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 24 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,27 гривень за долар, курс євро виріс на 13 копійок до 30,43 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,58 - 23 березня), продажу - 28,27 (28,37 - 23 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,48 (29,27 - 23 березня), продажу - 30,43 (30,30 - 23 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,09 (3,10 - 23 березня), продажу 3,64 (3,67 - 23 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 24 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 28 копійок до 30,14 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 березня довідковий курс на рівні 27,81 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 березня (28,13 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 28,00 - 28,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, в НБУ помітили спад ажіотажного попиту населення на валюту. На минулому тижні, в середу і четвер, 18-19 березня, вперше з початку гострої фази коронавірусної кризи жителі України здали в каси банків більше валюти, ніж купили.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.