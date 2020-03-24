Курс долара уповільнив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 18 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 24 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 28 копійок до 30,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7300 - 27,8300 грн/долар, євро 30,0381 - 30,1454 грн/євро, російський рубль 0,3506 - ,3521 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7300 27,8300 EUR/UAH 30,0381 30,1454 RUB/UAH 0,3506 0,3521

Нагадаємо, 23 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6500 грн/долар, євро 29,7753 - 29,8481 грн/євро, російський рубль 0,3456 - 0,3467 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, в НБУ помітили спад ажіотажного попиту населення на валюту. На минулому тижні, в середу і четвер, 18-19 березня, вперше з початку гострої фази коронавирусного кризи жителі України здали в каси банків більше валюти, ніж купили.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.