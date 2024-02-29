Медицина и услуги. С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции

Украинские беженцы в Швеции испытывают значительные трудности с доступом к учреждениям, включая больницы и банки. Из-за отсутствия персонального номера украинцам часто отказывают в услугах.
С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Швеции, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Радио Свобода".
Граждане Швеции и люди с видом на жительство от 13 месяцев получают персональный номер – это десятизначный идентификационный код. Украинским беженцам предоставляют координационный номер, предоставляющий доступ к ограниченному перечню услуг.
Из-за отсутствия персонального номера украинские беженцы не могут открыть банковский счет, если не работают или не учатся в Швеции. Также есть ограничения в услугах государственных учреждений, доступ к врачу онлайн.
Украинцы с координационным номером не имеют права стоять в очереди на жилье от коммуны. Поэтому арендовать жилье приходится через посредника. Без персонального номера нельзя зарегистрироваться даже на дисконтные карты в магазинах.
Студенты со временной защитой без персонального номера не могут получить финансовую помощь Центрального стипендиального комитета.
Работать над изменениями в этой системе начала украинка Кристина Гевчук, которая стала координатором по интеграции украинских беженцев в Швеции. Она также попала в страну как бежавшая от войны.
"Персональный номер уже давно можно было предоставить. Законопроект о предоставлении украинцам этого номера и увеличении выплат – это не щедрость от шведского правительства. Это доказательство того, что парламент понял, что провалил интегрирование украинцев в шведское общество. Теперь они пытаются это исправлять", – говорит она.
В Швеции вид на жительство выдают всего на 12 месяцев, его необходимо ежегодно возобновлять. Такой срок автоматически не дает право получить персональный номер.
Фото: Митинг в Швеции против войны (unsplash.com)
Также в Швеции украинские беженцы не могут перейти из статуса временной защиты на статус искателя убежища, то есть изменить разновидность вида на жительство. Хотя такая возможность предусмотрена директивой о временной защите в ЕС.
Осенью 2023 года украинка встречалась со шведскими политиками, в частности, с министром миграции Швеции. Она освещает проблемы украинских беженцев в медиа и встречах с политиками.
"Многие украинские беженцы делятся, что чувствуют себя будто "вторым классом" в обществе. Поэтому, конечно, есть ощущение дискриминации", –говорит Кристина Гевчук.
Еще одной проблемой украинских беженцев в Швеции являются низкие социальные выплаты, которые предусмотрены и для соискателей убежища. Размер этой помощи не менялся с 1994 года.
Беженцы из других стран получают суточные выплаты, пока ждут ответа от миграционной службы. Это длится в среднем 10 месяцев. Украинцы получают подобные выплаты уже два года.
"Выплаты для украинцев плачевные. Только одна еда в Швеции дорогая. Фрукты, мясо, сыр стоят немало, а эти все продукты необходимы, в частности, для детей. Это еще даже не идет речь о лекарствах, средствах гигиены и одежде", – рассказывает Кристина Гевчук.
По ее словам, украинцам приходится искать благотворительные организации, церкви, где они могут получить дополнительную еду или необходимые вещи.
Фото: Поддержка Украины в Стокгольме (unsplash.com)
Украинка Кристина Буртник-Микитюк приехала в Швецию в начале полномасштабного вторжения с 5 детьми и родителями.
"Денег, которые мы получаем от миграционной службы, хватает на еду и гигиену на пол месяца. Когда мы куда-то идем с детьми, они просят купить игрушки, я же говорю, что денег у меня достаточно только на продукты", – рассказала многодетная беженка.
Семья ищет помощь в благотворительных организациях, где можно получить дополнительную еду, одежду или средства гигиены. Обычно семья обращается за помощью несколько раз в месяц.
В Гетеборге, втором по величине городе Швеции, за дополнительной помощью еженедельно обращаются 100-150 беженцев. Благотворители организовали там магазин, где можно бесплатно получить еду, одежду, средства гигиены.
"Хотя украинцев в Швеции сейчас меньше, люди не перестают приходить за помощью. К нам обычно ходят подростки 16-18 лет, которые оказались здесь сами, мамы с детками, пенсионеры, которым, возможно, сложнее всего, а также –украинцы среднего возраста. В частности многие из тех, кто уже работал, однако сейчас потерял работу из-за кризиса в некоторых сферах. Поэтому потребность в помощи достаточно большая", – объясняет Надежда Кваша, соучредитель благотворительной организации Help Ukraine Gothenburg.
Фото: Для украинских беженцев правительство готово изменить правила (unsplash.com)
Министр миграции Швеции Мария Мальмер Стененгард несколько недель назад подала законопроект об увеличении выплат украинским беженцам и предоставлении им персонального номера. Сумма пособия может возрасти с 71 кроны (6,3 евро) в день до 308 крон (27,5 евро).
"Правительство отправит законопроект на консультации в течение нескольких недель. После этого проект закона должен быть рассмотрен в шведском парламенте. Планируется, что законодательные изменения вступят в силу как можно скорее до конца года", – сказала чиновница.
По данным УВКБ ООН, временной защитой в Швеции пользуется более 42 тысяч украинских беженцев.
Напомним, мы писали, что в Швеции готовятся расширить поддержку украинцев. Законопроект может вступить в силу осенью.
Также мы рассказывали, что в Швеции сделали исключение правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.
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