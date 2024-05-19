Медики напомнили, как бороться с артериальной гипертонией
На этой неделе прошел Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в мире страдают гипертонией, или как все привыкли говорить "имеют повышенное артериальное давление". А всего такое состояние имеют около 1 млрд человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
Если артериальное давление повышено, обратитесь к врачу. Ведь повышенное артериальное давление без должного лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
Профилактика гипертонии
Ваш семейный врач предоставит квалифицированные советы по профилактике артериальной гипертонии. В частности, предотвратить артериальную гипертонию помогут:
- контроль за массой тела;
- отказ от курения и алкоголя;
- регулярная физическая активность;
- ограниченное потребление соли;
- включение в рацион продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень).
Ввиду состояния здоровья пациента семейный врач может назначить дополнительные лабораторные и диагностические обследования, консультацию кардиолога и лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в программу "Доступные лекарства". Это будет бесплатно для пациента.
Напомним, подробную инструкцию по поводу того, как получить бесплатные лекарства в Украине - узнайте по ссылке.
Ранее РБК-Украина сообщало, что такое "доступное лекарство" и кто его может получить.
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