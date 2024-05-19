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Медики напомнили, как бороться с артериальной гипертонией

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 21:33
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Медики напомнили, как бороться с артериальной гипертонией Фото: повышенное давление можно вылечить (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

На этой неделе прошел Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в мире страдают гипертонией, или как все привыкли говорить "имеют повышенное артериальное давление". А всего такое состояние имеют около 1 млрд человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Если артериальное давление повышено, обратитесь к врачу. Ведь повышенное артериальное давление без должного лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.

Профилактика гипертонии

Ваш семейный врач предоставит квалифицированные советы по профилактике артериальной гипертонии. В частности, предотвратить артериальную гипертонию помогут:

  • контроль за массой тела;
  • отказ от курения и алкоголя;
  • регулярная физическая активность;
  • ограниченное потребление соли;
  • включение в рацион продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень).

Ввиду состояния здоровья пациента семейный врач может назначить дополнительные лабораторные и диагностические обследования, консультацию кардиолога и лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в программу "Доступные лекарства". Это будет бесплатно для пациента.

Напомним, подробную инструкцию по поводу того, как получить бесплатные лекарства в Украине - узнайте по ссылке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что такое "доступное лекарство" и кто его может получить.

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НСЗУ Министерство здравоохранения Украины
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