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Медики достали из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ

Фото: медики извлекли из тела защитника гранату ВОГ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские медики успешно извлекли из тела раненого защитника боевую часть гранаты ВОГ, чем спасли ему жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"При осмотре врачом-хирургом у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.

Медики через несколько минут вытащили боевую часть гранаты из тела бойца, а после передали ее саперам. В ближайшее время пациента эвакуируют для последующей реабилитации и выздоровления.

Фото: медики достали из тела защитника гранату ВОГ (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

Напомним, в январе украинские медики удалили из тела раненого военного гранату ВОГ, которая не разорвалась.

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