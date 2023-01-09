Уникальная операция. Врачи удалили из тела военного неразорвавшуюся гранату ВОГ

Украинские врачи под наблюдением саперов провели уникальную операцию - удалили из тела военного неразорвавшуюся гранату ВОГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр.

"Не каждое ранение в области сердца является смертельным! Военные врачи провели операцию по удалению гранаты ВОГ, которая не разорвалась, с тела военнослужащего", - написала Маляр.

Отмечено, что она была удалена в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.

Операция проводилась одним из самых опытных хирургов ВСУ - Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.

По словам Маляр, оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление.