Медики дістали з тіло пораненого захисника бойову частину гранати ВОГ

"При огляді лікарем-хірургом у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання", - йдеться у повідомленні.

Медики за декілька хвилин витягнули бойову частину гранати з тіла бійця, а після передали її саперам. Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Фото: медики дістали з тіла захисника гранату ВОГ (facebook.com/Ukrmilitarymedic)