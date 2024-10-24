Медики дали 5 советов для профилактики головной боли

Не редко происходит такое, что при ощущении головных болей, это не воспринимается как серьезное расстройство. Однако головные боли являются одними из наиболее распространенных расстройств нервной системы.

По оценкам медиков, в течение последнего года почти половина взрослых людей испытывали головную боль, по меньшей мере, один раз.

Заметим, что наиболее распространенной является головная боль напряжения.

Об эпизодических приступах такой боли сообщают до 70% людей. Его механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи.

В то же время врачи выделяют еще несколько видов первичной головной боли.

Фото: виды головной боли (instagram.com/progress__platform)

Виды головной боли

Чем отличаются и о чем говорят:

Тензионные (не имеющие явной причины). Возникают редко, воспринимаются как все большее нарастающее давление в области лба и глаз. Продолжительность - от получаса до нескольких дней.

Пульсирующие (кластерные). Локализуются в районе одного глаза, носят острый характер, сопровождаются слезотечением, покраснением глазных яблок. Возникают периодически, через равные промежутки времени. Причины - неизвестны.

Мигрень . Боль разной степени интенсивности в одной половине головы, сопровождающаяся тошнотой, головокружением, светобоязнью. Приступу часто предшествует аура (зрительная аномалия).

Височный артериит (воспаление стен сосудов головы). Сильные боли в виске, повышение температуры, боль, отдающая в плечо и шею. Причина - алкоголизм, травмы головы, длительный бесконтрольный прием лекарства.

Повышение внутричерепного давления . Нарастающая боль с нарушением речи, зрения, слуха, координации движения, возможна потеря сознания. Одна из распространенных причин - травмы головы.

Опухоль мозга. Имеет характерные признаки: утренняя головная боль со рвотой, судорогами, обмороком и постепенным ухудшением общего самочувствия.

"Самоанализ поможет определить тип боли, что облегчит постановку диагноза при обращении к врачу", - отметили специалисты

Медики отметили, что низкие показатели обращения за медицинской помощью указывают на то, что многие люди, страдающие головными болями, не знают о существовании эффективного лечения. По их оценкам, 50% людей с головными болями занимаются самолечением.

Причины появления головной боли напряжения

Несмотря на название, патология не всегда связана с умственным или физическим перенапряжением. Причиной может также выступать:

атипичная депрессия скрытого типа, при которой есть много жалоб на нарушение самочувствия;

перенапряжение мышц шеи и плечевого пояса, которая обычно наблюдается у офисных работников, людей, много времени проводящих за рулем, студентов, школьников.

Неправильная посадка, нарушение осанки, сидячая работа приводят к спазмам сосудов, что вызывает длительные головные боли напряжения, если пациент находится в неудобной позе (например, при работе с мелкими деталями) и деятельность сопровождается напряжением глаз, боли часто усиливаются.

Ухудшают состояние длительного приема лекарственных препаратов, снотворного и употребления алкоголя. Отдельные категории пациентов отмечают головные боли при смене погоды, сильном ветре, в жаркую погоду, при нахождении в удушающем помещении.

Что можно сделать, чтобы избежать головной боли

Избегайте триггеров головной боли

Ведите дневник, чтобы определить, что именно вызывает у вас головные боли, и избежать его. Записывайте подробную информацию каждый раз, как у вас болит голова, например, когда боль началась, чем вы в то время занимались и как долго она продолжалась.

Высыпайтесь и соблюдайте режим сна

В среднем взрослому человеку нужно от семи до восьми часов сна в сутки. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом, если у вас есть нарушения сна, например, храп.

Не пропускайте приемы пищи

Боль от голода влечет за собой низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц. Ешьте здоровую пищу примерно в одно и то же время каждый день. Похудейте, если у вас избыточный вес.

Пейте каждый день достаточно воды

Даже легкое обезвоживание может вызвать проблемы. Ограничит употребление алкогольных напитков и с содержанием кофеина, поскольку они могут обезвоживать.

Имейте регулярную физическую активность

Регулярная умеренная физическая активность может улучшить ваше общее состояние, снизить стресс и избавить от головных болей. Выберите занятия, которые вам нравятся, например, ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Чтобы избежать травм, начинайте постепенно.

Меньше стряхивайте

Стресс - частый триггер хронической головной боли. Будьте организованы. Упростите свой график. Планируйте заранее. Оставайтесь положительными. Попытайтесь методы снятия стресса, как йога или медитация.

Уменьшите количество кофеина

Хотя некоторые лекарства против головных болей содержат кофеин, потому что он может быть полезным для его уменьшения, однако он также может боль усилить. Постарайтесь минимизировать количество кофеина или исключить его из рациона.

Бросьте курить

Никотин, запах сигаретного дыма и пассивное курение - все это триггеры мигрени и кластерной головной боли. Каждый час, день, месяц и год без сигарет - шаг к улучшению здоровья.

Откажитесь от алкоголя

Ведь он может стать причиной вашей головной боли в прямом и переносном смысле. Напоминаем, что безопасной дозы алкоголя нет.