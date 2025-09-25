Медикам в зоне боевых действий повысят зарплаты: сколько будут получать

"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - сообщила Свириденко.

Отныне те, кто работает в зонах боевых действий будут получать:

врачи - 40 тысяч гривен;

средний медперсонал - 27 тысяч гривен;

младший медперсонал - 18 тысяч гривен.

В зонах возможных боевых действий - 28/18/9 тысяч гривен соответственно.

"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила премьер.