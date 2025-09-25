Медикам в зоне боевых действий повысят зарплаты: сколько будут получать

Кабинет министров принял решение повысить заработную плату для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян", - сообщила Свириденко.
Отныне те, кто работает в зонах боевых действий будут получать:
В зонах возможных боевых действий - 28/18/9 тысяч гривен соответственно.
"Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизни людей", - отметила премьер.
Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения готовится к перерасчету базовых заработных плат врачей с начала следующего года.
В частности, с 1 января 2026 года при наличии 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата должна составлять 35 тысяч гривен. Для этого будет пересмотрена капитационная ставка.
Кроме того, в 2025 году впервые заложено 100 млн гривен на приобретение жилья для медиков. Получить его смогут те, кто соответствует критериям, определенным постановлением Кабмина. Учреждение здравоохранения будет передавать данные о потребности в жилье через областную администрацию в Минздрав, который будет финансировать покупку в соответствии с установленной методикой.