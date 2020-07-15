Медіація в Україні: Рада схвалила закон за основу

Верховна рада схвалила за основу законопроект Кабінету міністрів №3504 про медіацію. Цей документ визначає, коли можна застосовувати дану процедуру та в чому її суть.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 339 нардепів.

Відзначимо, медіація - це процедура врегулювання спору, позбавлена формалізму. Так, медіатор підтримує залучені в спір між сторонами у виробленні самостійного мирової угоди, але на відміну від третейського судді (арбітра) медіатор не визначає і не приймає ніяких рішень щодо спору.

Закон пропонує застосовувати медіацію у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Вказано, що фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора як до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час судового, третейського чи арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

Медіацію будуть проводити за взаємною згодою сторін. Статус медіатора зможе отримати будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами.

У документі прописане створення реєстрів медіаторів. Їх зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіації, а також органи держвлади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.

Також закон визначає права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту (спору) за результатами медіації.

Нагадаємо, в кінці травня уряд вніс даний проект у Раду.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого Рада провалила у другому читанні законопроект №3665 "Про медіацію": у залі не вистачило голосів за прийняття документа в другому читанні і за направлення його на доопрацювання у профільний комітет.

Так, в листопаді 2016 року Верховна рада підтримала за основу законопроект №3665 "Про медіацію", проте в цілому його так і не прийняли.