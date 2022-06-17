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"Мріють про Західну Україну". Лукашенко пригрозив Польщі "реакцією"

Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко пригрозив Польщі через нібито її плани анексувати Західну Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

За словами Лукашенка, Польща вже "мріє" про Західну Україну.

"Тут нам доведеться реагувати. Тому що ми не можемо допустити, щоб нас взагалі поляки оточили. Це небезпечний варіант. І я колись сказав: ще українці нас попросять з росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не відрубали", - заявив глава білоруського режиму.

Нагадаємо, Лукашекно погрожує вдарити по Києву, якщо українська армія атакує завод з переробки нафти в Мозирі. При цьому, за його словами, Білорусь не збирається воювати в Україні.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі стверджує, що його країна не допомагає Росії у війні проти України.

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