"Вест Хем" лідирує в боротьбі за захисника "Бешикташа" Віду

Лондонці запропонували за гравця збірної Хорватії 22 млн євро

Захисник турецького "Бешикташа" і збірної Хорватії Домагой Віда зацікавив клуб англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Milliyet.com.tr.

Відзначається, що фаворитом у боротьбі за гравця є "Вест Хем Юнайтед", за який виступає лідер збірної України Андрій Ярмоленко.

За інформацією турецьких ЗМІ, лондонський клуб запропонував "Бешикташу" 22 млн євро.

Раніше повідомлялося, що в послугах Види зацікавлені "Атлетіко", "Ліверпуль" і "Евертон". "Бешикташ" оцінює свого захисника в 35 млн євро.

Хорватський футболіст Домагой Віда перейшов в "Бешикташ" в січні 2018 року через київського "Динамо" на правах вільного агента.

На чемпіонаті світу-2018 збірна Хорватії дійшла до фіналу, де поступилася Франції з рахунком 2:4. 29-річний Віда взяв участь в 6 матчах мундіалю, забив 1 м'яч і віддав 1 гольову передачу.