Мебельная компания в Харькове во время полномасштабной войны сотрудничала с РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании. Они подозреваются в сотрудничестве с российскими государственными компаниями во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, сотрудничающими с государственными учреждениями РФ. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф".

Еще одним из клиентов учреждения была российская корпорация "Ростелеком", обеспечивающая связью оккупационные группировки РФ.

По материалам производства, только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет России на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.

Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока.

Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за границей.

Во время обысков по местам нахождения топменеджмента харьковской компании обнаружены компьютерная техника, документы и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По другим фигурантам, которые скрываются за границей, в том числе на территории РФ, применена заочная процедура сообщения о подозрении.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц, в том числе фигурантов дела, которые скрываются в России.

"Следственные действия никак не влияют на работу производственных мощностей предприятия в Украине и касаются только незаконных действий отдельных должностных лиц компании", - отметили в СБУ.

Фото: СБУ разоблачила харьковскую мебельную компанию, которая во время полномасштабной войны сотрудничала с РФ (ssu.gov.ua)