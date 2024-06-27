Мебельная компания в Харькове во время полномасштабной войны сотрудничала с РФ, - СБУ
Служба безопасности Украины задержала четырех руководителей харьковской мебельной компании. Они подозреваются в сотрудничестве с российскими государственными компаниями во время полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установили правоохранители, фигуранты вели бизнес с московскими компаниями, сотрудничающими с государственными учреждениями РФ. В частности, речь идет о подсанкционных ПАО "Сбербанк" и АО "Тинькофф".
Еще одним из клиентов учреждения была российская корпорация "Ростелеком", обеспечивающая связью оккупационные группировки РФ.
По материалам производства, только в течение 2022-2023 годов злоумышленники пополнили бюджет России на 140 млн рублей. Эти средства государство-агрессор получило как налоги и сборы.
Как свидетельствуют материалы расследования, для незаконной торговли руководители харьковского предприятия задействовали сеть подконтрольных коммерческих структур на территории России и Ближнего Востока.
Чтобы замаскировать преступные действия, они установили часть своих производственных мощностей на подконтрольное предприятие за границей.
Во время обысков по местам нахождения топменеджмента харьковской компании обнаружены компьютерная техника, документы и мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По другим фигурантам, которые скрываются за границей, в том числе на территории РФ, применена заочная процедура сообщения о подозрении.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц, в том числе фигурантов дела, которые скрываются в России.
"Следственные действия никак не влияют на работу производственных мощностей предприятия в Украине и касаются только незаконных действий отдельных должностных лиц компании", - отметили в СБУ.
Фото: СБУ разоблачила харьковскую мебельную компанию, которая во время полномасштабной войны сотрудничала с РФ (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности задержали инженеров-конструкторов, которые хотели продать в России новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.
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