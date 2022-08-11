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McDonald’s відновлює роботу в Україні

Фото: McDonald’s відновлює роботу в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Ресторани мережі не працювали від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Facebook.

"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни", - написав він.

За словами міністра, підготовка до безпосереднього відкриття ресторанів займе деякий час.

"Ми вели довгі переговори і переконували McDonald’s відновити роботу в Україні. Я вдячний керівництву компанії за прийняте рішення. І подяка всім, хто приєднався до цієї адвокації в США і в Україні", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що повернення великої американської компанії - це, перш за все, сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни.

"Це робочі місця і податки в український бюджет, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, врешті-решт, частина відновлення України", - додав міністр.

Що кажуть в McDonalds

У компанії повідомили, що після тривалих консультацій і обговорень McDonald’s вирішив ввести поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів в Києві і на заході України.

"Протягом декількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів поставок продуктів в ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників в робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для забезпечення безпеки наших людей і клієнтів", - повідомила прес-служба Mcdonald's в Facebook.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що українські дипломати проводять переговори з McDonald's щодо відновлення роботи мережі ресторанів в Україні.

Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація, що мережа розраховує відновити роботу в Україні вже з серпня.

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Дмитро Кулеба