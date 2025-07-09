McDonald's в Украине больше не дает трубочки к напиткам: что изменилось

В сети ресторанов McDonald's в Украине начали поэтапное сокращение использования трубочек для холодных напитков. Это - часть экологической инициативы компании, направленной на уменьшение количества одноразовой упаковки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу McDonald's.
В залах ресторанов холодные напитки теперь подают без крышечки и без трубочки - удобство питья сохраняется благодаря дизайну стаканов.
Для напитков на вынос используются новые бумажные крышечки с отверстием, которые позволяют пить без трубочки (технология Strawless Lid). Трубочки останутся только для МакШейков и лимонадов, где их использование необходимо.
Компания отмечает, что такие изменения - это шаг к ответственному потреблению и заботе об окружающей среде. Уменьшение пластика помогает сократить экологический след сети.
"Понимаем, что это может быть необычно. Но спасибо, что выбираете изменения вместе с нами", - отмечают в McDonald's.
Напомним, ранее McDonald's в Украине объявил о выводе из меню бургера Биг Тейсти - одного из самых любимых среди украинцев. Компания советует успеть попробовать его, пока есть в наличии. Дата окончательного исчезновения не уточняется.
Также мы писали, что в сети появилась информация о якобы закрытии McDonald's в Днепре и Чернигове, но компания официально опровергла эти слухи. В McDonald's заявили, что не планируют закрывать рестораны в этих городах, и сейчас в Украине работают 112 заведений из 127.
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