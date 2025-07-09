McDonald's в Украине больше не дает трубочки к напиткам: что изменилось

Что меняется

В залах ресторанов холодные напитки теперь подают без крышечки и без трубочки - удобство питья сохраняется благодаря дизайну стаканов.

Для напитков на вынос используются новые бумажные крышечки с отверстием, которые позволяют пить без трубочки (технология Strawless Lid). Трубочки останутся только для МакШейков и лимонадов, где их использование необходимо.

Зачем это нужно

Компания отмечает, что такие изменения - это шаг к ответственному потреблению и заботе об окружающей среде. Уменьшение пластика помогает сократить экологический след сети.

"Понимаем, что это может быть необычно. Но спасибо, что выбираете изменения вместе с нами", - отмечают в McDonald's.