McDonald's сокращает меню во всех ресторанах Украины

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о сокращении меню во всех своих украинских учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление McDonald's.
Как объяснила пресс-служба компании, речь идет о временном решении.
"По причине повреждения склада нашего логистического партнера в результате недавней дроновой атаки мы временно переходим на сокращенное меню во всех ресторанах МакДональдз в Украине", - сказано в официальном заявлении.
Там также подчеркнули, что украинцы могут проверить, какие блюда доступны в ближайших к ним ресторанах.
Это можно сделать в приложении McDonald's, приложениях партнеров компании по доставке или непосредственно в ресторане.
"Спасибо вам за терпение и понимание. Наши команды делают все возможное, чтобы и дальше ежедневно предлагать вам ваши любимые блюда", - подытожила пресс-служба.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве был поврежден McDonald's в результате удара России.
Кроме того, мы объясняли, почему ассортимент в разных заведениях сети может отличаться.
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