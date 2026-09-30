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McDonald's сокращает меню во всех ресторанах Украины

12:19 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: В McDonald's раскрыли причину своего решения (Getty Images)

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о сокращении меню во всех своих украинских учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление McDonald's.

Как объяснила пресс-служба компании, речь идет о временном решении.

"По причине повреждения склада нашего логистического партнера в результате недавней дроновой атаки мы временно переходим на сокращенное меню во всех ресторанах МакДональдз в Украине", - сказано в официальном заявлении.

Там также подчеркнули, что украинцы могут проверить, какие блюда доступны в ближайших к ним ресторанах.

Это можно сделать в приложении McDonald's, приложениях партнеров компании по доставке или непосредственно в ресторане.

McDonald's в Украине временно сокращает меню во всех ресторанах (Фото: скриншот)

"Спасибо вам за терпение и понимание. Наши команды делают все возможное, чтобы и дальше ежедневно предлагать вам ваши любимые блюда", - подытожила пресс-служба.

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