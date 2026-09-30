McDonald's сокращает меню во всех ресторанах Украины

Как объяснила пресс-служба компании, речь идет о временном решении.

"По причине повреждения склада нашего логистического партнера в результате недавней дроновой атаки мы временно переходим на сокращенное меню во всех ресторанах МакДональдз в Украине", - сказано в официальном заявлении.

Там также подчеркнули, что украинцы могут проверить, какие блюда доступны в ближайших к ним ресторанах.

Это можно сделать в приложении McDonald's, приложениях партнеров компании по доставке или непосредственно в ресторане.

McDonald's в Украине временно сокращает меню во всех ресторанах (Фото: скриншот)

"Спасибо вам за терпение и понимание. Наши команды делают все возможное, чтобы и дальше ежедневно предлагать вам ваши любимые блюда", - подытожила пресс-служба.