ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

В McDonald's предупредили о сокращенном меню: ассортимент в ресторанах может отличаться

12:07 10.09.2026 Чт
2 мин
В сети также опровергли информацию об исчезновении блюд с говядиной в ресторанах Одессы
aimg Мария Кучерявец
В McDonald's предупредили о сокращенном меню: ассортимент в ресторанах может отличаться Фото: в некоторых McDonald's может быть сокращенное меню из-за перебоев со снабжением (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за задержек со снабжением в некоторых ресторанах McDonald's в Украине может временно действовать сокращенное меню. Ассортимент в разных заведениях сети может отличаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба McDonald's в Украине.

Что происходит из меню в McDonald's

В компании также опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что в ресторанах McDonald's в Одессе стали якобы недоступны бургеры с говядиной.

"Информация об отсутствии блюд с говядиной в ресторанах "МакДональдс" в Одессе не соответствует действительности. Позиции меню из говядины были и остаются доступны в заведениях сети в городе", - сказали в пресс-службе McDonald's в Украине.

В то же время из-за частых и длительных воздушных тревог компания сталкивается с задержками в поставке продукции в некоторые рестораны.

"Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов может временно переходить на сокращенное меню, поэтому ассортимент в разных ресторанах может отличаться ", - пояснили в McDonald's.

В McDonald's отметили, что будут постепенно возвращать отдельные позиции в меню, как только будет возможность обеспечить их стабильные поставки.

Работает ли McDonald's во время "желтой" тревоги

Напомним, целенаправленные российские удары по украинским складам и логистическим центрам в августе и сентябре 2026 года существенно усложнили работу внутренней логистики и нанесли бизнесу значительный ущерб. В то же время масштабные атаки не привели к системному дефициту товаров или прекращению поставок.

Однако постоянные воздушные тревоги привели к изменениям жизнедеятельности столицы. С сегодняшнего дня, 10 сентября в Киеве действуют новые правила работы во время воздушных тревог. В частности, введены два уровня опасности - желтый и красный.

При желтом уровне, объявляемом в случае дроновой угрозы, бизнес может работать при наличии укрытия для работников и посетителей. При красном уровне, предусматривающем ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу, действуют более строгие ограничения.

Впрочем, несмотря на новые правила, McDonald's в Украине пока не будет менять порядок работы своих ресторанов, рассказали в компании.

То есть во время желтого уровня угрозы заведения сети также будут прекращать работу, как и делали это и ранее во время тревог.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
McDonald's МакДональдз Меню Рестораны
Новости
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
В Молдове уточнили, где находился самолет Зеленского во время появления дрона
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского