ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На McDonald's подали до суду за расизм

Автор: Надія Собенко

Понад 50 колишніх власників франшизи McDonald's подали на корпорацію до суду. Позивачі звинувачують гіганта швидкого харчування в расовій дискримінації.

Про це повідомляє Reuters.

Позов подали 52 франчайзі, вони вимагають виплатити до 1 млрд доларів на відшкодування збитку.

За заявами позивачів, корпорація не пропонувала темношкірим франчайзі вигідне розташування ресторанів і можливості зростання на тих же умовах, що і білим власникам франшизи - їх направляли в депресивні, охоплені злочинністю квартали тим самим прирікаючи на банкрутство.

Популярні новини

McDonald's заперечує свою провину і заявляє про выдданість принципам різноманітності, рівності та відкритості.

Крім того, в корпорації відзначили, що можуть лише рекомендувати розташування ресторанів, остаточне рішення приймають самі франчайзі.

Нагадаємо, в США проходять масові акції прихильників руху "Життя чорношкірих мають значення". Учасники демонстрацій протестують проти вбивства поліцейськими афроамериканців.

Багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.

В кінці серпня поліцейське насильство знову стало причиною протестів в США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін).

Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкирасизм