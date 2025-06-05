Мбаппе против звезд "Барселоны": когда и где смотреть матч Испания - Франция в полуфинале Лиги наций

Как команды дошли до полуфинала

Испания, действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций, уверенно прошла групповой этап текущего турнира. Выиграв 5 из 6 матчей, она финишировала первой в группе, где конкурировала с Данией, Сербией и Швейцарией.

В четвертьфинале испанцы дважды сыграли вничью с Нидерландами (2:2, 3:3), но победили в серии пенальти.

Франция также прошла в решающую стадию по лезвию бритвы. После победы в группе, где команда играла с Италией, Бельгией и Израилем, "трехцветные" едва не вылетели на первой стадии плей-офф. Впрочем, проиграв на выезде Хорватии (0:2), команда Дидье Дешама смогла взять реванш дома с таким же счетом, а затем победить в серии пенальти благодаря сейвам Майка Меньяна.

Испания без "Реала"

Впервые за долгое время в составе "Фурии рохи" нет ни одного представителя мадридского "Реала".

Зато вызов в национальную команду получили сразу шестеро футболистов "Барселоны": Ламин Ямаль, Гави, Педри, Фермин Лопес, Дани Ольмо и Пау Кубарси. Это больше, чем у любого другого клуба. Такая тенденция подчеркивает омоложение состава сборной, которой руководит Луис де ла Фуэнте.

Какие прогнозы на матч

За последние пять матчей команды обменивались победами. Последний раз сильнее были испанцы. В полуфинале Евро-2024 они одолели "трехцветных" со счетом 2:1. У победителей забили Ямаль и Ольмо, у французов отличился Коло Муани. А Килиан Мбаппе покинул поле без результативных действий.

По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом сегодняшнего поединка является сборная Испании.

На победу действующих чемпионов Европы в основное время принимают ставки с коэффициентом 2,48. Ничья оценивается в - 3,20. Выигрыш французов после 90 минут матча - в 3,10.

На выход Испании в финал при любом ходе событий (дополнительное время или серия пенальти) можно поставить с коэффициентом - 1,74. Вероятность выхода Франции в финал - 2,08.

Победитель пары Франция - Испания сыграет 8 июня в финале против Португалии, которая благодаря голу Криштиану Роналду одолела в первом полуфинале Германию (2:1).

А тот, кто уступит, также 8-го числа, разыграет с "бундестимом" "бронзу".

Где смотреть Лигу наций

Прямые трансляции матчей обеспечивает медиасервис MEGOGO. Они доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

5 июня вещание начнется с предматчевой студии в 21:30. Игру Франция - Испания прокомментируют Виталий Волочай и Александр Новак.