Мбаппе против звезд "Барселоны": когда и где смотреть матч Испания - Франция в полуфинале Лиги наций

В четверг, 5 июня, на MHPArena в Штутгарте состоится второй полуфинальный матч Лиги наций-2024/25, в котором встретятся сборные Испании и Франции. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Испания, действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций, уверенно прошла групповой этап текущего турнира. Выиграв 5 из 6 матчей, она финишировала первой в группе, где конкурировала с Данией, Сербией и Швейцарией.
В четвертьфинале испанцы дважды сыграли вничью с Нидерландами (2:2, 3:3), но победили в серии пенальти.
Франция также прошла в решающую стадию по лезвию бритвы. После победы в группе, где команда играла с Италией, Бельгией и Израилем, "трехцветные" едва не вылетели на первой стадии плей-офф. Впрочем, проиграв на выезде Хорватии (0:2), команда Дидье Дешама смогла взять реванш дома с таким же счетом, а затем победить в серии пенальти благодаря сейвам Майка Меньяна.
Впервые за долгое время в составе "Фурии рохи" нет ни одного представителя мадридского "Реала".
Зато вызов в национальную команду получили сразу шестеро футболистов "Барселоны": Ламин Ямаль, Гави, Педри, Фермин Лопес, Дани Ольмо и Пау Кубарси. Это больше, чем у любого другого клуба. Такая тенденция подчеркивает омоложение состава сборной, которой руководит Луис де ла Фуэнте.
За последние пять матчей команды обменивались победами. Последний раз сильнее были испанцы. В полуфинале Евро-2024 они одолели "трехцветных" со счетом 2:1. У победителей забили Ямаль и Ольмо, у французов отличился Коло Муани. А Килиан Мбаппе покинул поле без результативных действий.
По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом сегодняшнего поединка является сборная Испании.
На победу действующих чемпионов Европы в основное время принимают ставки с коэффициентом 2,48. Ничья оценивается в - 3,20. Выигрыш французов после 90 минут матча - в 3,10.
На выход Испании в финал при любом ходе событий (дополнительное время или серия пенальти) можно поставить с коэффициентом - 1,74. Вероятность выхода Франции в финал - 2,08.
Победитель пары Франция - Испания сыграет 8 июня в финале против Португалии, которая благодаря голу Криштиану Роналду одолела в первом полуфинале Германию (2:1).
А тот, кто уступит, также 8-го числа, разыграет с "бундестимом" "бронзу".
Прямые трансляции матчей обеспечивает медиасервис MEGOGO. Они доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.
5 июня вещание начнется с предматчевой студии в 21:30. Игру Франция - Испания прокомментируют Виталий Волочай и Александр Новак.
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