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Мазут с российских танкеров добрался до побережья оккупированной Абхазии

Фото иллюстративное: мазут с российских танкеров добрался до побережья Абхазии (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Мазут с затонувших российских танкеров в Керченском проливе достиг берегов оккупированной РФ Абхазии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Как сообщила лаборатория экологического мониторинга, в водах Черного моря зафиксировано существенное превышение уровня нефтепродуктов.

В ЦПД напомнили, что авария произошла еще в декабре прошлого года, однако загрязнение не остановилось до сих пор. Ведь российские власти оказались не в состоянии своевременно локализовать экологическую катастрофу, что позволило мазуту распространиться на сотни километров побережья. Обломки танкеров до сих пор остаются на дне моря, а утечки топлива продолжаются.

"Седьмой месяц после аварии проблема просто игнорируется. Власти перестали даже имитировать ликвидацию последствий: никаких активных работ не ведется, а загрязненные мазутом пляжи заполнены туристами", - отметили в Центре.

Там добавили, что Россия в очередной раз показывает безразличие к окружающей среде и здоровью людей, ставя в приоритет прибыли от нелегальной торговли нефтью, даже ценой экологического бедствия.

 

Разлив мазута в Керченском проливе

В середине декабря 2024 года из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Кроме того, стало известно об аварии еще одного танкера возле порта "Кавказ" и утечке по меньшей мере 3000 тонн мазута в море.

Сначала нефтяные пятна относило к российскому побережью, однако со временем они стали подходить к побережью оккупированных территорий Украины.

Так, мазут добрался до украинских берегов Азовского моря. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно возле оккупированного Бердянска.

Также пятна мазута достигли берегов Одесской области. В частности, загрязнение обнаружили вблизи рекреационной зоны "Катранка".

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Черный прилив". Что произошло с танкерами РФ возле Крыма и есть ли угрозы для Украины".

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