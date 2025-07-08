Мазут с российских танкеров добрался до побережья оккупированной Абхазии

Как сообщила лаборатория экологического мониторинга, в водах Черного моря зафиксировано существенное превышение уровня нефтепродуктов.

В ЦПД напомнили, что авария произошла еще в декабре прошлого года, однако загрязнение не остановилось до сих пор. Ведь российские власти оказались не в состоянии своевременно локализовать экологическую катастрофу, что позволило мазуту распространиться на сотни километров побережья. Обломки танкеров до сих пор остаются на дне моря, а утечки топлива продолжаются.

"Седьмой месяц после аварии проблема просто игнорируется. Власти перестали даже имитировать ликвидацию последствий: никаких активных работ не ведется, а загрязненные мазутом пляжи заполнены туристами", - отметили в Центре.

Там добавили, что Россия в очередной раз показывает безразличие к окружающей среде и здоровью людей, ставя в приоритет прибыли от нелегальной торговли нефтью, даже ценой экологического бедствия.