Мазур повернувся в Україну

Затриманий в Польщі український активіст Ігор Мазур 13 листопада повернувся в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.

За його словами, це стало можливим, оскільки ввечері в день затримання Украінске бюро Інтерполу за дорученням глави МВС Арсена Авакова надало пакет документів, які свідчили про зловживання РФ своїм правом зверненя до цієї організації.

"Завдяки чіткий і професійній роботі органів української влади - дипломатів, народних депутатів, МВС, Національній поліції - Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, вчора в МЗС України заявили, що затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура виключать з розшуку Інтерполу.

РБК-Україна писало, що 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

РФ звинувачує Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні.